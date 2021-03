Coopération : le Président Tebboune reçoit la ministre suisse de la Justice et de la Police

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce mercredi, au siège de la présidence de la République, la ministre suisse de la Justice et de la Police, Karin Keller-Sutter, en visite officielle en Algérie.

Lors d’une déclaration à la presse, à l'issue de l'audience, la ministre suisse qualifie la rencontre avec le Président de la République de « fructueuse ». Karin Keller-Sutter précise que le Président Tebboune lui a réservé un accueil « très chaleureux », à l’image « de l'amitié entre les deux pays.»

Etaient également présents à cette rencontre « Nous sommes convenus de renforcer la bonne coopération entre les deux pays pour assurer la sécurité à nos citoyens en Suisse et en Algérie », indique la ministre suisse, qui salue également l’excellence de l’accueil qui lui a été réservé par, les ministres de la Justice, Garde des sceaux et de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.