Accidents de la route : 12 morts et 50 blessés en 48 heures

Douze personnes ont trouvé la mort et 50 autres ont été blessées dans 24 accidents de la route survenus à travers 19 wilayas entre le 22 et le 24 mars.

Un communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale (GN), a indiqué jeudi, que ces accidents de la route ont été enregistrés dans les wilayas de Laghouat, Bechar, Blida, Tiaret, Jijel, Saïda, Skikda, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, M'Sila, Oran, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, Tindouf, Tipaza, Relizane et In Guezzam.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de substances psychotropes, les unités de la Gendarmerie nationale ont, durant la période allant du 21 au 24 mars, saisi 26.234 comprimés psychotropes, un montant de 28.000 DA et cinq (5) moyens de transport et arrêté 17 individus à Biskra, Tébessa, Alger, Djelfa, Sétif, Saïda, Constantine, Oran et Mila.

Par ailleurs, les unités de la Gendarmerie nationale ont "saisi 709 kg de dattes, 190 quintaux de son, 100 quintaux de farine, 30 quintaux d'aliments de bétail, 15 quintaux de viandes ovines et 13.274 litres d'huile de table.

Durant la même période, ces unités ont saisi une quantité considérable de différents produits alimentaires, 600 boites de cigarettes de différentes marques, 353 téléphones portables, 65 grammes d'or, 14 moteurs de véhicules légers, 6.000 litres de mazout ainsi que 6 moyens de transport. De même que 26 individus ont été arrêtés à travers plusieurs wilayas du pays.

Concernant la lutte contre l'immigration clandestine, ces mêmes services ont arrêté, le 22 mars en cours lors d'opérations distinctes à Adrar, Bechar et Relizane, 14 étrangers de différentes nationalités établis en Algérie de manière illégale.

Les unités de la Gendarmerie nationale ont arrêté, les 23 et 24 mars en cours à Chlef, Tlemcen, Mostaganem et Oran dix candidats à l'immigration clandestine par voie maritime, dont deux (02) étrangers ainsi que sept (07) organisateurs de l'immigration.

Trois (03) moyens de transport, deux embarcations à moteurs, 480 litres de carburant, deux boussoles ainsi que les montants de 410.000 DA et de 90 euros ont été saisis.

