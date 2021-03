Le Président Tebboune reçoit les chefs de deux partis politiques et le SG de l'UGTA

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, les responsables du Rassemblement pour le nouveau processus et de l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS) ainsi que le Secrétaire général de la centrale syndicale, et ce dans le cadre des concertations qu'il mène avec les dirigeants des partis politiques et les représentants de la société civile, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi au siège de la Présidence de la République, M. Moundir Bouden, coordinateur du Rassemblement pour le nouveau processus, accompagné d'une délégation composée de Meriem Belkacemi, Abdelwahab Beldjelloul, Saci Hachem, Issam Bahri et Manar Fetni", lit-on dans le communiqué.

"Le Président Tebboune a également reçu, M. Noureddine Bahbouh, président de l'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS) et M. Salim Labatcha, Secrétaire général de l'Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA)", ajoute-t-on de même source.

Ces rencontres s'inscrivent "dans le cadre des concertations que mène le président de la République avec les dirigeants des partis politiques et les représentants de la société civile", conclut le communiqué.