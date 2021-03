Grand Prix de Tbilissi : l’Algérie présente avec 5 judokas

Cinq judokas algériens seront présents sur les tatamis géorgiens pour prendre part au Grand Prix de Tbilissi, dont le coup d’envoi sera donné ce vendredi.

Pour cette compétition qui verra la participation de 465 athlètes, issus de 80 pays, l’Algérie sera représentée par Fethi Nourine (-73 kg) et Abderrahmane Benamadi (-90 kg), chez les messieurs, et Belkadi Amina (-73 kg), Kaoutar Ouallal (-78 kg) ainsi que Sonia Asselah (+78 kg), chez les dames.

Exempt du premier tour, Nourine retrouvera au second tour le vainqueur du combat mettant aux prises le Péruvien Alonso Wong à l’Espagnol Salvador Cases Roca.

De son côté, Benamadi débutera la compétition face au Chinois Bu Hebilige.

Pour sa part, Belkadi a hérité d’un gros morceau pour son entrée en matière. En effet, le tirage au sort n’a pas été clément avec la championne d’Afrique en titre, car elle aura comme première adversaire la Marocaine, Sofia Belattar, dans un remake de la finale du dernier championnat d’Afrique.

Quant à Ouallal et Assellah, la première défiera la Britannique Emma Reid, alors que la seconde commencera face à la Péruvienne Yuliana Bolivar Gonzalez.

Lors Grand Prix de Tachkent (Ouzbékistan), disputé au début du mois, les Algériens avaient fait pâle figure. Ouallal et Asselah ont été éliminées au premier tour, tandis que Nourine et Belkadi ont été évincés au second tour.

Il convient de rappeler que les cinq représentants algériens prendront part à cette compétition avec l'objectif d'aller le plus loin possible, et ce, afin de récolter un maximum de points pour améliorer leur classement olympique.