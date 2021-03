Qualif. CAN-2021 : la Zambie et l’Algérie se neutralisent (3-3)

L’équipe algérienne de football a fait match nul jeudi soir face à son homologue zambienne 3-3 (mi-temps : 2-1), au national Heroes stadium à Lusaka, dans le cadre de la 5e journée (Gr.H) des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun.

L’Algérie a ouvert le score par Ghezzal (18e) avant que Slimani ne corse l’addition (25e).

La Zambie a réduit le score sur penalty par Patson Daka (33e).

En seconde période, la Zambie a égalisé grâce à Chama (52e).

L’Algérie a repris l’avantage par l’entremise de Slimani qui a resurgi à la 55e minute pour signer le doublé.

Dans le dernier quart d’heure, les Zambiens ont pu remettre les pendules à l’heure grâce à nouveau penalty, discutable, transformé par Daka (79e).

Dans l’autre match de cette poule, le Botswana du sélectionneur algérien Adel Amrouche s’est inclinée, un peu plus tôt dans la journée, à domicile face au Zimbabwe (0-1).

Au classement, l’Algérie conforte sa position de leader avec 11 points, à trois longueurs du Zimbabwe (8 pts).

Le Botswana et la Zambie suivent avec 4 points chacun et sont déjà éliminés.

Lors de la 6e et dernière journée, prévue lundi prochain, l’Algérie recevra au stade Mustapha-Tchaker de Blida le Botswana, alors que la Zambie se rendra à Harare pour défier le Zimbabwe Les deux rencontres débuteront à 20h00.

aps