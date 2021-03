Adel Ramram prépare un film sur les attaques du 20 août 1955

Le réalisateur et producteur, Adel Ramram prépare un nouveau film sur les attaques du 20 août 1955, troisième œuvre dans son jeune parcours.

Le réalisateur a déclaré à l'APS s'être déplacé à Alger pour organiser, du 3 au 5 avril prochain, le casting du film qui regroupera des acteurs professionnels devant interpréter les personnages de moudjahidines parmi les dirigeants de la Révolution.

Ce casting est également destiné aux jeunes et enfants devant interpréter les rôles des personnages de ce film à différents âges. Le réalisateur a indiqué avoir organisé, les 20 et 21 mars, un premier casting à Skikda qui sera suivi d'un autre à Constantine les 29 et 30 mars courant.

Cette production qui porte sur une étape phare de l'histoire de la révolution armée verra la participation de quelque 350 acteurs. Adel Ramram a indiqué qu'il veillera à ce que ce film soit prêt avant la fin de l'année et à ce que l'avant-première soit présentée le 1er novembre à Alger.

S'étalant sur un mois et demi, le tournage du film, prévu dans les régions de Constantine et de Skikda, débutera le 5 juillet prochain, a fait savoir le réalisateur.

Adel Ramram, qui ambitionne de présenter un film aux standards internationaux, compte solliciter une équipe indienne spécialisée dans le décor et le montage.

Contribuent au financement de cette réalisation, le ministère de la Culture, des établissements culturels, des privés ainsi que la maison de production "Ramram film international", a-t-il précisé.

Ce jeune réalisateur, qui a entamé sa carrière avec le film "Echabah" (le Fantôme), a également produit la caméra cachée (Hna Fi Hna) qui a été diffusée par la Télévision algérienne.