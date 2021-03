Indemnisation des sinistrés : plus de 30 milliards de DA mobilisés en 2020

L’Etat poursuit ses efforts pour aboutir à une meilleure stratégie de gestion des catastrophes et des risques majeurs, a affirmé, ce samedi à Alger, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud à l’ouverture de la Conférence nationale sur la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques majeurs.

Lors de son allocution, M. Beldjoud a rappelé les efforts consentis par l’Etat pour la prise en charge des sinistrés. A ce propos, il fait savoir qu’une enveloppe de plus de 30 milliards de DA a été consacrée pour l’indemnisation des victimes en 2020.

Tirant les leçons des expériences précédentes, le ministre a insisté sur la nécessité de « se focaliser, dans le futur, sur la prévention » afin de combler « les lacunes et les dysfonctionnements » constatés jusque-là. Pour ce faire, il faut, dit-il, réfléchir à des actions concertées dans le cadre d’une stratégie globale.

« Il est temps, aujourd’hui, de mettre fin à toute forme de polémiques pour conjuguer nos efforts et travailler en étroite collaboration afin de gérer les situations de crise », plaide M. Beldjoud qui appelle à faire de la prévention la « priorité de tous ».

La Conférence qui réunit 60 experts représentant 12 secteurs ministériels, 30 autres délégués par des entreprises et instances spécialisées sera sanctionnée par des recommandations efficaces qui seront mises en œuvre par « un organe permanent de suivi », rapporte la Chaine 3 de la Radio algérienne.