Décès de l'ancien président du FCE Réda Hamiani

L'ancien ministre des Petites et moyennes entreprises (PME) et ancien président du Forum des chefs d'entreprises (actuelle Confédération algérienne du patronat citoyen), Réda Hamiani, est décédé samedi à Paris (France) à l'âge de 77 ans des suites d'une longue maladie, a appris l'APS auprès de la confédération.

Né le 4 mai 1944 à Aïn Tedles (wilaya de Mostaganem), le défunt a occupé plusieurs fonctions officielles, dont ministre délégué chargé des PME entre 1992 et 1994 et ministre des PME entre 1994 et 1995.

Réda Hamiani était également l'un des membres fondateurs du Forum des chefs d'entreprises (FCE) dont il a assuré la présidence entre 2006 et 2014.

"Avec la disparition de Réda Hamiani, l'Algérie perd un homme nationaliste et loyal qui a consacré sa vie au service de l'entreprise économique nationale", a souligné la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) dans un communiqué.

"Il a toujours répondu à l'appel de la patrie en toutes circonstances et a occupé plusieurs postes de responsabilité dans lesquels il s'est illustré par son dévouement et son professionnalisme", a ajouté le communiqué.

Le défunt "n'a jamais hésité à faire bénéficier les opérateurs économiques de sa riche expérience et de son immense savoir au service de la promotion des entreprises économiques nationales et de la relance de l'économie nationale", a précisé la même source.

La date de l'inhumation de Réda Hamiani sera annoncée ultérieurement, selon des sources à la CAPC. (APS)