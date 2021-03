Oran : 5 membres d’une même famille décédés par asphyxie au monoxyde carbone

Cinq membres d’une même famille sont morts d’une asphyxie au monoxyde de carbone, à Ain El Beida, dans la commune d’Es Senia , à l’Ouest d’Oran.

Evacuées à la morgue du Centre hospitalo-universitaire d’Oran, les victimes, une maman âgé de 42 ans et ses quatre filles âgées entre 3 et 15 ans, ont été découvertes inanimés à leur domicile familiale, précise la protection civile.

La cause de leur mort serait due, d’après les premières constations, à une fuite de gaz du monoxyde carbone du chauffe de bain, de l’appartement qui se situe deuxième étage d’un immeuble de la cité 200 logements sociaux à Ain El Beida, dans la commune d’Es Senia , a indique le correspondant de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

53 décès à travers le pays depuis début janvier

53 personnes sont mortes depuis le début de l’année courant au niveau national suite à l’inhalation du monoxyde de carbone.

Le chef du bureau de l'information et l'orientation à la Direction générale de la protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui a précisé que le bilan le plus lourd avait été enregistré dans la wilaya de Tiaret (6 décès), suivie d'Oran (5 décès), Alger (3 décés) puis Bejaïa, Djelfa, Mascara et Mila (2 décès pour chacune).

Par rapport à l'année 2019, une baisse du nombre de décès a été enregistrée (-19 décès), tandis que 57 décès avaient été enregistrés en janvier 2019, a détaillé le même responsable relevant que depuis le début de janvier de cette année 26 décès sont à déplorer, un nombre qu'il a jugé élevé car appelé à augmenter.