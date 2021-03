Le Parti mauritanien El Islah réaffirme son soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination

Le vice-président du parti mauritanien El Islah, Ibrahim Hajj Al-Mukhtar, a réaffirmé sa position de principe envers la question sahraouie et son soutien indéfectible au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

En présence des membres du bureau exécutif du parti, Ibrahim Hajj Al-Mukhtar, a reçu la délégation sahraouie en visite en Mauritanie. A l'occasion de cette rencontre, le vice-président du parti a réitéré sa position de principe vis-à-vis de la question sahraouie et réaffirmé son soutien indéfectible au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

A son tour, le chef de la délégation sahraouie, membre du Secrétariat national du Front Polisario, le ministre conseiller à la présidence en charge des Affaires politiques, Al-Bachir Mustapha Al-Sayed, a salué la position du parti et sa détermination à soutenir des causes justes, y compris la question sahraouie, présentant à l'occasion, la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et la bataille juridique menée par le Front Polisario, le représentant légitime du peuple sahraoui, au sein de l'Union européenne, et la situation dans les villes occupées du Sahara occidental.

De son côté, le président du parti mauritanien l’Union des forces du progrès (UFP), Mohamed Ould Mouloud a réitéré la position constante et indéfectible de son parti à la cause sahraouie ainsi que son soutien inconditionnel à la lutte du peuple sahraoui pour sa liberté et son indépendance.

M. Ould Mouloud qui a accueilli la délégation sahraouie en visite à la Mauritanie, a affirmé que cette rencontre lui avait permis de "prendre une bonne connaissance des derniers développements de la cause sahraouie et de ses perspectives".

Le responsable sahraoui, accompagné lors de sa visite en Mauritanie par le conseiller à la présidence en charge des villes occupées, Cheikh Maa Al-Ainain Cheikh Lakbir, et la conseillère à la Présidence en charge du monde arabe Nana Lebat el Rachid et du chargé de mission auprès de la Présidence sahraouie, Maa Al-Ainain Atqna, a été reçu mercredi dernier par le président mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à qui il a transmis un message écrit de son homologue sahraoui, Brahim Ghali.

Il est à noter que c'est la deuxième fois qu'une délégation de la RASD rencontre le Président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani depuis la reprise de la lutte armée au Sahara Occidental. Plus tôt, en novembre, une délégation composée du ministre des Affaires étrangères et le Secrétaire général de la présidence de la RASD a été reçue à Nouakchott.

(SPS)