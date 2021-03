Ligue 1 – Mise à jour : le CRB accroché par le WAT (1-1)

Le CR Belouizdad a été tenu en échec par le WA Tlemcen (1-1), ce dimanche au stade du 20 Août 1955 (Alger), en match de mise à jour de la 13e journée du championnat national de Ligue 1.

Le Chabab a été le premier à prendre l’avantage dans cette partie en ouvrant le score juste avant la pause par l’entremise de Belkhir (43’).

De leur côté, les visiteurs ont attendu le temps additionnel pour planter le but égalisateur par l’intermédiaire de Aïchi (90+3’).

À la suite de ce résultat nul, le CRB reste à la 10e position avec 26 points et 4 matchs de retard. Les Rouge et Blanc se déplacement à deux reprises, pour donner la réplique au NC Magra et au CA Bordj Bou Arreridj, et accueilleront la JS Saoura et l’USM Alger.

Pour sa part, le WAT rejoint l’ASO Chlef à la 13e position (20 pts) et s’éloigne quelque peu de la zone de turbulences.