Le président de l’ANIE à la radio Chaine 3 : 3.270 dossiers de candidature retirés par 55 partis et des indépendants

Elections législatives du 12 juin prochain. Jusqu’à la date du samedi 27 mars 2021, il y a eu 3.270 dossiers de candidature retirés, dont 1.420 dossiers retirés par 55 partis politiques, et 1.863 dossiers par les listes indépendantes, a annoncé le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, dans un entretien diffusé, ce dimanche, par la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

M. Charfi a, également, donné le nombre de signatures de souscriptions retirées, à ne pas confondre avec les dossiers de candidature, signale-t-il, qui est de « 1 million deux cent soixante-quinze mille cinq cent (1.275.500) imprimés retirés ».

Le président de l’ANIE a, aussi, fait le bilan de la révision exceptionnelle des listes électorales, annonçant que « le corps électoral s’est enrichi d’environs 78.000 nouveaux inscrits ». Dans le détail, cette opération a enregistré « l’inscription de 179.792 nouveaux électeurs » et « la radiation de 101.744 ».

Interrogé sur la possibilité de proroger la période de révision exceptionnelle des listes électorales, jugée « courte » par certains, le président de l’ANIE assure que cette révision exceptionnelle des listes électorales a toujours été d’une semaine et elle est fixée, légalement, par le décret portant convocation du corps électoral. Et puis, fait-il remarquer, « Depuis novembre 2020 à aujourd’hui, on est à la troisième révision en l’espace de 5 mois, nous avons déjà eu une révision ordinaire qui a duré 1 mois entier et maintenant l’exceptionnelle », donc, enchaine-t-il, « Je pense que la base humaine concernée par la révision est touchée pratiquement à plus de 80% ».

Enfin, le président de l’ANIE a annoncé la réalisation d’une simulation électorale, avec la participation des médias, pour « Habituer les citoyens au nouveau système de vote », depuis le bureau de vote jusqu’à la proclamation des résultats.