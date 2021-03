Ouverture des Assises nationales sur l'économie de la connaissance

Les travaux des Assises nationales sur l'économie de la connaissance ont débuté lundi à Alger, sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en présence des membres du gouvernement.

M.Djerad a effectué une visite à une exposition organisée en marge des assises qui se tiennent au Centre international des conférences (CIC), où il s'est entretenu avec les exposants.

Mises sous le haut patronage du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, et Organisées par le ministère délégué chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up et le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), ces assises nationales étalées sur deux jours (lundi et mardi) devront permettre de préparer les réformes nécessaires pour l'émergence d'une économie nationale basée sur la connaissance.

Ces assises ont pour but de rassembler toutes les parties prenantes autour de l'économie de la connaissance, en vue de préparer d'importantes réformes juridiques et règlementaires, pour permettre l'émergence d'une économie basée sur la connaissance.

Plus de 1.300 participants, dont plus de 200 experts nationaux et internationaux auront à débattre de plusieurs thématiques.

L'événement se déroule également en mode virtuel, permettant ainsi à une cinquantaine d'experts algériens de la diaspora de participer aux assises via visio-conférence.

Plusieurs ateliers seront organisés en marge de cet événement avec différentes thématique, à savoir l'encouragement de la recherche et développement dans le secteur économique, le financement de l'innovation, la propriété intellectuelle, le transfert technologique, formation, éducation et renforcement des capacités ainsi que la gouvernance.

A la fin de l'évènement, une plateforme sera lancée pour permettre à tous les intervenants de contribuer à l'élaboration du cadre juridique proposé pour l'émergence d'une économie basée sur la connaissance.