M. Djerad appelle les entreprises économiques industrielles à accompagner les porteurs de projets

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé lundi à Alger les entreprises notamment du secteur industriel à accompagner les chercheurs et créateurs dans la concrétisation de leurs projets innovant afin de développer l'économie du pays.

"Les entreprises activant dans le domaine industriel doivent accompagner les chercheurs et autres créateurs algériens dans la concrétisation de leurs projets innovants afin de contribuer au développement économique du pays", a indiqué M. Djerad lors d'une visite d'une exposition organisée en marge des Assises nationales sur l'économie de la connaissance tenues au Centre international des conférences (CIC).

Le Premier ministre a déclaré que l'accompagnement des projets innovants figurait parmi les priorités du programme d'action du gouvernement, ajoutant que l'appui des Startups et autres micro-entreprises constitue l'un des supports du nouveau modèle économique.

Après avoir écouté les explications d'un chercheur algérien, qui a indiqué avoir créé un "matériau léger" (breveté) pouvant être utilisé dans l'électronique notamment l'aéronautique, le Premier ministre a appelé ce chercheur à prendre contact avec le ministère de l'Energie et des mines pour une éventuelle utilisation de sa découverte au niveau du site de Ghar Djebilet à Tindouf (l'un des plus grands gisements de fer au monde).

Il a également visité le stand d'une entreprise spécialisée dans la création de formules de compléments alimentaires (SI Pharma) où il a mis en avant la disponibilité en Algérie de spécialistes qualifiés notamment dans le domaine pharmacologique qu'il faut, a-t-il dit, encourager afin de développer ce secteur créateurs d'emploi et qui peut engranger des devises.

M. Djerad a aussi visité des stands de startups et micro-entreprises activant dans les énergies renouvelables où il a exhorté les jeunes à trouver des solutions innovantes afin de contribuer à accompagner les efforts nationaux visant à diminuer les dépenses énergétiques (gaz et électricité notamment).

Mises sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et organisées par le ministère délégué chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up et le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), ces assises nationales étalées sur deux jours (lundi et mardi) devront permettre de préparer les réformes nécessaires pour l'émergence d'une économie nationale basée sur la connaissance.

