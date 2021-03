Championnat Excellence : la reprise maintenue pour le 2 avril

La reprise du championnat national de handball, Division Excellence, est maintenue pour le vendredi 2 avril prochain, a indiqué ce lundi le président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane.

« La reprise se fera comme prévu, le week-end du 2-3 avril. C'est vrai que les clubs n'ont pas les moyens pour appliquer le protocole sanitaire, mais je peux les rassurer qu'on est là pour les aider afin de reprendre le championnat et aller jusqu'au bout », a indiqué Labane à l'APS.

À l’instar des autres disciplines, le handball a connu une période d’arrêt de plus d’une année en raison de la pandémie de la Covid-19. La bonne annonce est venue le 3 février dernier, date à laquelle le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a autorisé la réouverture progressive des salles omnisports et des salles de sport.

Afin de boucler cette saison, particulière, la FAHB compte organiser trois tournois play-offs, dans des lieux qui restent à déterminer.

« Il reste encore à déterminer deux clubs pour la qualification aux play-offs, avant l'organisation de trois tournois et désigner le champion de la saison 2019-2020 », a-t-il ajouté.

Pour ce qui est du système de compétition pour l’exercice prochain, 2021-2022, le premier responsable de la FAHB a indiqué qu’aucune décision n’a encore été prise pour le moment et que « tout sera mis au clair au moment opportun ».