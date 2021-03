Belmadi : "on doit vite se remobiliser pour affronter les qualifications au Mondial"

Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football Djamel Belmadi, a souligné lundi soir l’importance de "vite se remobiliser, pour affronter les qualifications au Mondial-2022 et qui restent notre objectif principal".

À l'issue du match Algérie - Botswana (5-0, mi-temps 1-0), disputé lundi soir au stade Mustapha Tchaker de Blida, pour le compte de la sixième et dernière journée (Groupe H) des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2021), Belmadi a réagi : "comme au match aller, l'équipe du Botswana a fait preuve d'une importante agressivité dans le jeu. Certaines de ses interventions étaient vraiment à la limite de la correction. C'est d'ailleurs ce qui nous avait compliqué la tâche en première mi-temps. Mais nous avons été patients et les choses ont fini par s'arranger en deuxième mi-temps".

Avant d'enchaîner : "je suis plus que satisfait du rendement de mes joueurs, car ils ont très bien réagi, malgré la difficulté de la tâche. Je suis d'autant plus satisfait du rendement des jeunes comme Zerrouki, qui semble déjà promis à un avenir radieux. Mon seul regret dans ce match, c'est une nouvelle fois l'arbitrage, car il n'a pas été à la hauteur".

Belmadi a affirmé : "nous aurions pu terminer largement en tête de ce groupe H, mais comme ce fut le cas en Zambie, l'arbitrage nous a coûté des points. Cela dit, le plus important a été fait, avec cette qualification méritée à la phase finale de la CAN et en tant que premiers de notre groupe".