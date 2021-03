Industrie sidérurgique : vers l’exploitation du minerai de fer de Gara Djebilet

Le ministre de l’énergie et des Mines annonce la signature, ce mardi, d’un mémorandum d’entente entre l'Entreprise nationale de fer et de l'acier (FERAAL) et un consortium de trois entreprises chinoises, spécialisées dans la sidérurgie.

Cette étape permettra « la création d’une société mixte pour la gestion de ce projet d’exploitation du minerai de fer de Gara Djebilet, 51% pour Manajim El Djazai et 49% pour le partenaire chinois », précise, à la Chaine 3 de la Radio Algérienne, Mohamed Arkab.

Le ministre de l'Energie et des Mines, qui participait, ce mardi matin, à un regroupement des directeurs des sociétés métiers du groupe Sonelgaz, à Alger, place beaucoup d’espoir sur l’exploitation du minerai de fer de Gara Djebilet. « Nous espérons satisfaire, d’ici 2025, la demande nationale estimée à 12 millions de tonne de minerai de fer par an », indique Mohamed Arkab.