Sonelgaz lance son plan stratégique à l'horizon 2035

Le groupe Sonelgaz a lancé mardi à Alger son plan stratégique, dénommé "Sonelgaz 2035", qui s'articule principalement sur le développement des énergies renouvelables, le développement à l'international, et l'amélioration des performances de ses activités.

Ce nouveau plan stratégique vise la poursuite de la croissance, l'amélioration des performances du groupe, le recouvrement de sa santé financière, la maîtrise des coûts, en plus de mener la révolution digitale de Sonelgaz, a indiqué le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, lors d'une rencontre qui a rassemblé l'ensemble des cadres dirigeants des sociétés cœur des métiers du groupe, en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

En outre, "Sonelgaz 2035" a pour objectif de réussir la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables, ainsi que le développement du capital humain du groupe qui sera basé sur "l'équité dans la distribution des tâches et des revenus et la prééminence par la compétence, le mérite et l'exemplarité".

Concernant la saison estivale prochaine, Sonlegaz a préparé "un passage de l'été dans les meilleures conditions", a déclaré son PDG, tout en prévoyant une puissance maximale appelée, de 16.450 MW et qui pourrait atteindre les 17.300 MW "si les températures seront exceptionnellement hautes", au niveau du réseau interconnecté Nord.

Le groupe prévoit également la mise en service d'une capacité totale de plus de 3.700 MW de plus en 2021 dont 2.800 MW d'ici cet été, évoquant, à l'occasion, les investissements "importants" dans la production d'électricité et dans les réseaux de transport et de distribution afin de répondre à cette "forte" demande attendue.