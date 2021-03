Troc et exportation des produits agricoles: lancement d'une plateforme numérique pour les micro-entreprises exportatrices

Une plateforme numérique au profit des micro-entreprises exportatrices, sera lancée, ce samedi 3 avril, annonce Nassim Diafat, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises.

M. Diafat précise que cette plateforme numérique vise à soutenir et accompagner les micro-entreprises désirant exporter, appelant les jeunes entrepreneurs à l'exploiter dans le développement de leurs activités à l'échelle mondial.

Intervenant, mardi, lors des travaux de la rencontre nationale sur l'exportation des produits agricoles et le système du commerce de troc avec les pays du sahel africain, M. Diafat a plaidé pour "la valorisation des efforts de l'Etat qui a misé, en premier lieu, sur les start-up et les micro-entreprises, en assurant le soutien et l'accompagnement nécessaires.

Le ministre délégué a évoqué la stratégie nationale élaborée dans le cadre de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), comportant l'orientation du financement, avant tout, aux activités de transformation et des industries alimentaires à 80 % de l'ensemble des opérateurs.