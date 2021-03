Niger: "arrestation" de militaires après une attaque ayant visé le palais présidentiel

Des militaires ont été arrêtés ce mercredi au Niger après une attaque ayant visé le palais présidentiel dans la nuit de mardi à mercredi et "la situation est sous contrôle", rapporte l'AFP, citant une source sécuritaire.

"Il y a eu des arrestations parmi les quelques éléments de l'armée qui sont à l'origine de cette tentative de coup d'Etat. Ce groupe de militaires n'a pas pu s'approcher du palais présidentiel lorsque la Garde présidentielle a riposté", a indiqué cette source en affirmant que la situation était "sous contrôle".

Des riverains du quartier de la présidence à Niamey, ont raconté aux médias, avoir été réveillés dans la nuit par des tirs à l'arme lourde et légère. "Les tirs étaient intenses, il y avait des armes lourdes et des armes légères", a témoigné l'un d'eux.

Selon le journal en ligne ActuNiger, "des tirs à l'arme lourde ont retenti vers 3 h du matin vers la présidence et les autres quartiers du centre-ville", mais "la situation est redevenue calme aux environs de 4 h".

Cette attaque est intervenue avant l'intronisation prévue vendredi à Niamey du nouveau président élu Mohamed Bazoum.

Son rival, l'ex-président Mahamane Ousmane, qui a contesté les résultats du scrutin, a appelé à "des manifestations pacifiques" dans tout le pays.

"tirs nourris" dans la nuit près de la présidence à Niamey

Des "tirs nourris, y compris à l'arme lourde" ont été entendus dans la nuit de mardi à mercredi dans le secteur de la présidence à Niamey, ont indiqué des riverains cités par des médias.

"C'était vers 03h00 (02h00 GMT), nous avons entendu des tirs d'armes lourdes et légères et cela a duré quinze minutes avant de cesser, suivis de tirs à l'arme légère, tout a ensuite cessé", a raconté un riverain du quartier du Plateau à Niamey qui abrite les bureaux et la résidence présidentielle.

"Les tirs ont duré une vingtaine de minutes", selon un autre témoin. "Les tirs étaient intenses, il y avait des armes lourdes et des armes légères", a témoigné un autre riverain.

Selon le journal en ligne actuniger.com, "des tirs à l'arme lourde ont retenti vers 3h00 du matin vers la Présidence et les autres quartiers du centre-ville", mais "la situation est redevenue calme aux environs de 04h00". Aucune source officielle n'a confirmé ces tirs dans l'immédiat.

(APS)