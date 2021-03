Boukadoum réaffirme la nécessité de renforcer la coopération avec ses homologues tunisien et mauritanien

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réaffirmé, mardi soir, avec ses homologues tunisien, Othman Jerandi, et mauritanien, Ismaïl Ould Cheikh, la nécessité de continuer d'œuvrer au renforcement des relations de fraternité et de coopération pour construire un meilleur avenir pour les peuples de la région.

