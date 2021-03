Classement Mondial de l'UCI : l'Algérie caracole en tête de 4 spécialités chez les juniors filles

Dans le nouveau classement mondial des l'Union internationale de cyclisme (UCI), l'Algérie caracole en tête de quatre spécialités chez les juniors filles, à savoir : le Keirin, le Scratch, la course aux points et l'élimination.

Une fulgurante ascension que l'Algérie doit essentiellement aux exploits individuels de la jeune Nesrine Houili, ayant glané six médailles d'or et une en argent lors des derniers Championnats d'Afrique (sur piste et sur route), disputés début mars courant au Caire (Egypte).

La jeune Oranaise de 17 ans est d'ailleurs leader mondiale de l'épreuve de l'élimination, avec 600 points, devant la Portugaise Daniela Compos, avec le même nombre de points, et l'Egyptienne Eliwa Apepa (540 pts).

En Keirin, l'Algérie est première mondiale chez les juniors (filles) avec un total de 1020 points, devant l'Egypte et la Fédération de Russie. Elle est également leader dans la course aux points, avec 600 unités, devant l’Egypte et l'Afrique du Sud.

Pour ce qui est du Scratch, l'Algérie totalise 600 points, devant l'Egypte (2e) et l'Afrique du Sud (3e), alors que dans l'épreuve de l'élimination (600 pts), elle devance la République tchèque (2e) et l'Egypte (3e).

Sur l'Omnium, l'Algérie occupe la deuxième place mondiale, avec 540 points, derrière l'Afrique du Sud (600 pts) et devant la France (540pts), alors que sur l'épreuve de poursuite, elle est logée à la 3e place, avec 930 points, derrière la Fédération de Russie (1050 pts) et l'Afrique du Sud (930 pts).

