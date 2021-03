Coronavirus: 37 nouveaux cas de variants britannique et nigérian confirmés en Algérie

Neuf (9) nouveaux cas de variant britannique et vingt-huit (28) cas de variant nigérian de Covid-19 ont été confirmés en Algérie, a annoncé mercredi l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA).

"Dans la continuité des activités de séquençage des virus SARS-CoV-2 mises en place par l'Institut Pasteur d'Algérie dans le contexte de surveillance des variants circulant actuellement dans le monde, il a été procédé à la confirmation de neuf (9) nouveaux cas de variant britannique (B.1.1.7) et de vingt-huit (28) nouveaux cas de variant nigérian (B.1.525)", a indiqué l'IPA dans un communiqué.

Détaillant les nouveaux cas de variant britannique, l'Institut Pasteur a précisé que "quatre (4) cas ont été découverts à Alger, un (1) cas à Blida, un (1) cas à Médéa et trois (3) cas à Ouargla".

Pour ce qui est des 28 cas confirmés du variant nigérian, il s'agit de "quatre (4) cas à Alger, trois (3) cas à Blida, onze (11) cas à El-Oued, six (6) cas à Djelfa, trois (3) cas à In Salah et un (1) cas à Ouargla".

Avec ces nouveaux cas confirmés, "le nombre total de cas de variant britannique est de trente (30) cas, et cinquante-six (56) cas pour le variant nigérian", a précisé l'IPA, qui a insisté dans son communiqué sur le respect des mesures barrières, dans le cadre du protocole sanitaire (distanciation physique, port du masque de protection, lavage fréquent des mains) pour stopper la propagation du virus et l'apparition de nouveaux cas. (APS)