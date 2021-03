Bejaia: Huit morts dans une fosse sceptique à la prison de Oued Ghir

Huit personnes sont mortes par suffocation, mercredi, dans une fosse sceptique, à la prison de Oued Ghir, Ghir à 10 km à l'ouest de Bejaia, a appris l’APS de sources locales.

Les victimes sont des ouvriers qui étaient descendus dans la fosse sceptique afin de la nettoyer, ils seraient, à priori, morts par suffocation, selon les informations recueillies.

Une délégation de trois ministres a été dépêchée mercredi après-midi à Bejaia, la délégation, composée des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Karim Beldjoud, de la Justice et Garde des Sceaux, Belkacem Zaghmati, et des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, en vue de s'enquérir de la situation, à la suite de l'accident. .(APS)