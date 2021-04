Attaque terroriste au Mozambique : l'UA appelle à une action internationale "urgente"

L'Union africaine (UA) appelle à une action régionale et internationale « urgente », après l'attaque terroriste qui a fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés dans la ville de Palma, dans le nord du Mozambique, indique l’organisation panafricaine dans un communiqué.

L'Union africaine exprime « sa plus grande préoccupation » face à ce qu’elle qualifie de « menace que représentent les groupes terroristes présents en Afrique australe.» Ainsi, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA, appelle à « une action régionale et internationale urgente.» Il affirme que « l'UA est prête à soutenir la région et ses mécanismes pour faire face conjointement à cette menace urgente », précise le communiqué publié mercredi soir.

L'attaque, qui a eu lieu il y'a une semaine, à quelques kilomètres d'un méga projet gazier, a été revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech). Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, selon le gouvernement mozambicain.