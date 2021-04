L’algérien Ahmed Taïbaoui remporte le Prix Naguib Mahfouz

Le romancier algérien Ahmed Taïbaoui a remporté, jeudi, le Prix Naguib Mahfouz pour la littérature (2021), décerné par la maison d'édition "l'Université américaine du Caire", dont la valeur est estimée à 5000 dollars.

Né en 1980 à Médéa, Taïbaoui a obtenu le prix pour son roman « Ikhtifaa Essayed La Ahed » publié par les deux maisons d’édition algérienne et libanaise « El Ikhtilaaf » et « Difaf » en 2019. En une langue satirique, très soutenue et poétique, le roman policier, dont le protagoniste se heurte aux crises existentielles, présente une critique acerbe des pays arabes dans la période postcoloniale.

Il ne s'agit pas du premier sacre pour Ahmed Taïbaoui qui s'est déjà adjugé, en 2011, le Prix du président de la République Ali Maâchi Taïbaoui a décroché aussi en 2018 le Prix international Tayeb Salih au Soudan pour son ouvrage « Maout Naiim ». Taïbaoui est aussi auteur de plusieurs romans.

Le Prix Naguib Mahfouz pour la littérature, avait été remporté en 1998 par la romancière algérienne Ahlam Mosteghanemi pour son roman « Zakirat El Jassad » (mémoires de la chair).

Ahmed Taïbaoui rejoint les nombreux écrivains algériens qui ont brillé de par le monde par leurs travaux. D'autres Algériens se sont distingués lors des différents prix littéraires comme Ismaïl Yabrir et Hadjer Kouidri, et le jeune romancier Abdelouahab Aissaoui de Djelfa qui a remporté l'édition 2020 du prix littéraire international du roman arabe « Booker » dans sa 13 e édition, avec son roman "eddiwan el isbarti".