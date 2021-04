Mondial 2022 – Eliminatoires : Djibouti premier adversaire des Verts

Le programme de la sélection nationale de football dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar, est désormais connu. En effet, les Verts débuteront leur campagne de qualification à domicile face au Djibouti, a indiqué ce jeudi la Fédération algérienne de football (FAF).

Alors que les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), décalée à 2022, ont pris fin cette semaine, la Confédération africaine de football (CAF) a arrêté le calendrier des qualifications pour le tournoi mondial, prévu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.

Versée dans le groupe A en compagnie du Burkina Faso, le Niger et Djibouti, à l’issue du tirage au sort effectué le 21 janvier 2020, l’Algérie débutera le du 2e tour des qualifications dans son jardin du stade Mustapha Tchaker (Blida) face au Djibouti. Cette première sortie des capés de Djamel Belmadi aura lieu entre le 05 et le 08 juin prochain.

Une semaine plus tard, les camarades de Mahrez se déplaceront à Ouagadougou pour donner la réplique au Burkina Faso (11-14/06), avant de terminer la phase aller des éliminatoires à Blida face au Niger dans une partie programmée entre le 01 et le 04 septembre prochain.

À titre de rappel, l’équipe classée première dans chacune des dix poules compostera son billet pour les barrages, prévus en novembre prochain.

Concernant le 3e et dernier tour des qualifications, un tirage au sort, qui prend en compte le classement de la FIFA, sera effectué pour donner lieu à cinq confrontations, qui auront lieu en aller et retour, et dont les vainqueurs représenteront le continent noir à la 22e édition de la Coupe du monde.

Programme de qualification du groupe A :

1re journée (5, 6, 7, 8 juin) :

Algérie - Djibouti

Niger - Burkina Faso

2e journée (11, 12, 13, 14 juin) :

Djibouti - Niger

Burkina Faso - Algérie

3e journée (1, 2, 3, 4 septembre) :

Djibouti - Burkina Faso

Algérie - Niger

4e journée (5, 6, 7 septembre) :

Niger - Algérie

Burkina Faso - Djibouti

5e journée (6, 7, 8, 9 octobre) :

Djibouti - Algérie

Burkina Faso - Niger

6e journée (10, 11, 12 octobre) :

Algérie - Burkina Faso

Niger - Djibouti