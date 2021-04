Boukadoum : les relations algéro-tunisiennes revêtent un caractère particulier et exceptionnel

Le ministre des affaires étrangères, Sabri Boukadoum s'est félicité, jeudi, du niveau des relations entre l'Algérie et la Tunisie, qui revêtent un caractère particulier et exceptionnel, réaffirmant l'attachement permanent à perpétuer la tradition de la concertation et de la coordination sur les questions régionales et internationales entre les deux pays.

Cette déclaration, rapportée par la présidence tunisienne, est intervenue à l'issue de la rencontre entre le président de la République Tunisienne, Kaïs Saïed et le ministre des affaires étrangères, M. Boukadoum qui lui a transmis un message oral du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

"J'ai été honoré aujourd'hui d'avoir un long et riche entretien accordé par le président de la République tunisienne, de même que je lui ai transmis les salutations fraternelles et un message oral du président Abdelmadjid Tebboune", a déclaré le chef de la diplomatie algérienne.

Cette rencontre "a été l'occasion d'exprimer notre grande satisfaction du niveau exceptionnel des relations bilatérales entre nos deux pays et peuples frères, ainsi que notre attachement permanent à perpétuer la tradition de la concertation et de la coordination sur les questions régionales et internationales", a-t-il poursuivi.

"Nul n'ignore que les relations entre l'Algérie et la Tunisie revêtent un caractère particulier et exceptionnel, de par les profonds liens de fraternité sincère liant les deux pays, car nous sommes un seul peuple dans deux états partageant un passé glorieux, confrontés aujourd'hui aux mêmes défis et nourrissant les mêmes espoirs et ambitions pour un lendemain meilleur", a-t-il affirmé.

La rencontre a été également une occasion pour M. Boukadoum de remercier "le président Kaïs Saïed de lui avoir offert l'opportunité renouvelée de poursuivre la marche commune sur la voie de la réalisation des aspirations légitimes des deux peuples à davantage de croissance et de progrès et conforter les efforts visant à réaliser la paix et la stabilité dans la région".

Pour rappel, le ministre des affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum en visite officielle ce jeudi en République Tunisienne, est porteur d'un message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à son frère le président tunisien, M. Kaïs Saïed, avait indiqué un communiqué du ministère des affaires étrangères.