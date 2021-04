Université d'El Tarf : Création prochaine d'un club dédié à Malek Bennabi

Un club dédié à la pensée de Malek Bennabi sera ''prochainement '' créé au niveau de la Faculté des sciences humaines de l'université Chadli Bendjedid d'El Tarf, a annoncé le président de l'association locale ''Espace des jeunes intellectuels '', à l'ouverture d'une rencontre sur ‘’Le concept de la culture’’.

‘’Ce club sera consacré exclusivement au débat sur la pensée civilisationnelle du grand penseur algérien Malek Bennabi et de ses idées qui n'ont pas été suffisamment étudiées'', a précisé Charif Eddine Djouad, lors de cette rencontre organisée au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique Françoise Louise dite Mabrouka Belgacem d'El Tarf.

Les œuvres de ce penseur et grand philosophe qui était en avance sur son temps sont ‘’encore méconnues par de nombreux lecteurs du pays, d'où l'importance de lui consacrer davantage de rencontres et de débats à la hauteur de ses contributions’’, a-t-il souligné dans son intervention devant une assistance composée d’enseignants, de chercheurs, d’artistes et d’étudiants.

De son côté, Sadek Toumi, ancien professeur de philosophie a passé en revue les différentes définitions du concept de la culture en se référant à divers anthropologues et penseurs, à l'image de Margaret Mead, Ralph Linton ainsi que Malek Bennabi.

D'autres interventions consacrées au rôle de l'intellectuel dans la préservation du patrimoine local ont été développées par des participants, dont Abdi Khemissi, président de l'association locale des malades atteints de drépanocytose.

Il a notamment évoqué le rôle de la transmission du savoir et du savoir-faire local de génération en génération, ce legs culturel dont les habitants autochtones veillent à perpétuer et à transmettre à leurs enfants.

A noter que l'association locale ''Espace des jeunes intellectuels'' a été créée durant l'année 2020, en plein pandémie de la Covid-19, dans l'objectif de dynamiser la scène culturelle locale, inciter au débat intellectuel fructueux et instaurer une culture de la lecture au sein de la jeunesse.