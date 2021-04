Yacine Gouri nouveau président de la FAK

Yacine Gouri a été élu à la tête de la Fédération algérienne de Karaté do (FAK), pour le mandat olympique 2021-2024, à l’issue de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue ce vendredi à l'Ecole supérieure des sciences et technologies du sport à Dely-Brahim (Alger).

Représentant de la Ligue de Bouira, Gouri, ancien athlète international et entraîneur des sélections nationales masculine et féminine, a obtenu 29 voix contre 24 voix pour Samir Slimani (Ligue d'Alger), alors que Mouloud Amar-Khodja (Ligue de Tizi-Ouzou), 3e candidat, n’a obtenu que 8 voix.

« Tout d'abord, je remercie les membres de l'Assemblée générale pour leur confiance et leur sens de responsabilité. Maintenant, la priorité concerne la qualification aux Jeux Olympique de Tokyo 2021 même si ça reste compliquée. Nous allons essayer de faire le maximum pour qualifier des athlètes à ce rendez-vous mondial et glaner le plus grand nombre possible de médailles lors des prochains Jeux Méditerranéens d’Oran 2022 », a déclaré le nouveau patron de la FAK.

Pour sa part, l’ancien président de la FAK, Slimane Mesdoui, n’a pas souhaité briguer un nouveau mandat en dépit de l’adoption des bilans moral et financier. Ce dernier a fait le choix de se concentrer sur sa mission à la tête de la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la wilaya de Tiaret, car la nouvelle législation du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) ne tolère plus l’occupation d’une double fonction.