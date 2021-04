Tour des Zibans 2021 : Mohamed Assel (GSP) s’offre la 2e étape

La seconde étape du Tour des Zibans, disputée vendredi à El Kantara (Biskra), sur une distance de 111,8 kilomètres, a vu la victoire Mohamed Nadjib Assel, du GS Pétroliers.

Premier à boucler les 13 tours de cette deuxième étape, disputée sur un circuit fermé, Assel a devancé sur le podium son coéquipier Ismaïl Lalouchi et Oussama Cheblaoui, de la sélection nationale militaire. Pour sa part, Lalouchi s'est emparé du maillot jaune de leader.

Pour rappel, la première étape, disputée jeudi, a été remportée par le pensionnaire du Madjd Blida, Slimane Badlis.

La troisième et dernière étape aura lieu ce samedi 3 et se déroulera entre Biskra et Aïn Zaâtout sur un tracé long de 126.5 km.