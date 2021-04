L'Algérie exprime son soutien à la sécurité et à la stabilité en Jordanie

L'Algérie a fait part de son soutien à la sécurité et à la stabilité en Jordanie à la lumière de la découverte d'agissements et d'activités ciblant la sécurité et la stabilité dans ce pays, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

"L'Algérie suit avec grand intérêt les développements dans le Royaume hachémite de Jordanie et exprime son soutien à la sécurité et à la stabilité dans ce pays frère, conformément à son principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats", lit-t-on dans le communiqué du MAE.

La Jordanie avait annoncé, samedi, une série d'arrestations ayant ciblé l'ancien Chef de la Cour royale et d'autres personnes, suite à la découverte "d'agissements et d'activités ciblant la sécurité et la stabilité de la Jordanie", révélés à la faveur d'"enquêtes globales conjointes menées par les services de sécurité".

