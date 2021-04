Une caravane de solidarité du CRA dès mardi à travers toutes les wilayas du pays

Une caravane de solidarité s'ébranlera mardi à 11h à partir de la SAFEX pour acheminer des aides dans les 58 wilayas du pays dans le cadre des activités du Croissant rouge algérien (CRA) à l'occasion du mois de Ramadhan, a indiqué lundi à Alger la présidente du CRA, Saida Benhabilès.

"Une caravane de solidarité démarrera demain mardi à 11h à partir du siège de la Société des foires et expositions (SAFEX) pour se rendre dans les 58 wilayas du pays", a indiqué, Mme Benhabilès, qui était l'invitée du Forum du quotidien Le Courrier d'Algérie, en compagnie du secrétaire général du CRA, Ahmed Mizab, rappelant que cette campagne de solidarité a débuté depuis deux semaines.

Dans le même sens, elle a ajouté que le CRA s'est fixé l'objectif d'apporter aide et assistance à quelques 10.000 familles dans le cadre de ses activités de solidarité durant le mois sacré.

"Le CRA, qui a entamé la campagne d'aide et d'assistance aux familles démunies jeudi dernier à partir du village de Djebabara (Blida), impacté par le terrorisme durant la décennie noire, compte atteindre le chiffre de 10 000 familles à aider à travers les 58 wilayas du pays dans le cadre de ses actions de solidarité à l'occasion du mois de Ramadhan", a précisé Mme Benhabilès.

Mme Benhabilès n'a pas avancé de chiffres concernant la quantité des aides à distribuer ou à acheminer, expliquant à ce propos que le "le CRA ne bénéficie pas de budget de la part des pouvoirs publics, mais plutôt de dons qu'il redistribue".

Au sujet des listes des familles bénéficiaires, la présidente du CRA a affirmé qu'elle "ne fait pas confiance aux listes établies par les APC car ces dernières exigent des bénéficiaires une attestation de non affiliation à la sécurité sociale", faisant observer qu'il y a des "personnes indélicates, travaillant à leur compte sans qu'elles ne soient déclarées à la Sécurité sociales et qui, en plus, veulent bénéficier des aides du CRA".

"Nous préférons faire appel aux associations des jeunes quand il s'agit d'établir les listes des bénéficiaires dans les grandes villes, alors que nous recourrons aux notables, imams et comités des villages quand il s'agit d'aides à distribuer dans les zones déshéritées", a ajouté Mme Benhabilès, faisant observer que le CRA "respecte la dignité des familles démunies".

En outre, Mme Benhabilès a indiqué qu'une quantité de 70 tonnes de dattes sera acheminée mercredi prochain vers les camps de réfugiés sahraouis en prévision du mois de Ramadhan.

Relevant que la stratégie adoptée par le CRA depuis 2014 consiste à axer ses actions sur les zones déshéritées ou zones d'ombre, elle a souligné que le Croissant rouge algérien s'est également engagé à coopérer avec les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus, ciblant ainsi, a-t-elle précisé, les bénévoles du CRA, atteints du Covid-19, les sans domicile fixe (SDF) algériens et les migrants.

"Le CRA a lancé un appel au Comité international de la Croix-Rouge, à la Fédération internationale des Croix-Rouge et Croissant-Rouge ainsi qu'à l'Organisation internationale des migrations (OIM) pour nous octroyer des vaccins destinés à cette frange de la population" (les bénévoles du CRA, atteints du Covid-19, les SDF algérien et les migrants).

Par ailleurs, Mme Benhabilès a rendu hommage à l'Armée populaire nationale qui, a-t-elle dit, accompagne le CRA dans ses actions, notamment le transport aérien des aides destinées aux zones du Sud du pays et aux autres pays.

