La demande à distance de la pension de retraite désormais possible

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a supervisé, jeudi à Blida, le lancement officiel d'un nouveau service de demande à distance de la pension de retraite dans cette ville choisie comme wilaya pilote.

le ministre a donné le coup d'envoi de ce nouveau service à distance dans le cadre du portail « Damancom » et ce au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs non salariés CASNOS dans la wilaya de Blida choisie comme wilaya pilote pour tester ce service pendant un mois.

Le ministre a mis en avant la détermination de ses services à « numériser totalement » le secteur, un défi, a-t-il dit, « sur lequel nous travaillons pour éliminer toutes formes de bureaucratie ».

Ce service offrira la possibilité de faciliter la procédure de la retraite à travers la réduction du nombre des documents requis dorénavant limités à deux documents dont la fiche familiale et le chèque postal ou bancaire, sans se déplacer aux services concernés.

Lors de la présentation d'une simulation réelle de ce service à distance, le ministre a appelé à le généraliser après son approbation, au niveau de toutes les wilayas.

Par ailleurs, El Hachemi Djaaboub a rassuré les Algériens que la Caisse nationale des retraites « est alimentée en toutes circonstances, comme elle l'est actuellement pas le Fond national des investissements », précisant que la CNR « enregistrera des cotisations plus importantes avec la relance économique et recouvrera son équilibre ».