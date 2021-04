Coronavirus : le Royaume-Uni enregistre 3.150 nouveaux cas et 60 décès supplémentaires

Quelque 3.150 personnes au Royaume-Uni ont été testées positives au COVID-19, portant le nombre total de cas dans le pays à 4.365.461, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Ce pays a également enregistré 60 décès supplémentaires liés au coronavirus sur la même période.

Le nombre total de décès au Royaume-Uni s'élève désormais à 127.040, selon ces statistiques.

Ces chiffres ne comptabilisent que les personnes décédées dans les 28 jours suivant leur premier test positif.

Plus de 31,9 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu leur première dose de vaccin contre le coronavirus, selon les nouveaux chiffres officiels.

Plus tôt ce vendredi, le secrétaire britannique aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que les Britanniques pouvaient commencer à penser à réserver des vacances à l'étranger à partir de cet été.

Il a également fourni davantage de précisions sur le système de notation par couleur des pays étrangers selon leur degré de risque, qui devrait être mis en place lorsque les voyages à l'étranger pourront reprendre, au plus tôt le 17 mai.

Selon M. Shapps, les voyageurs devront se soumettre à des tests avant de quitter le pays et d'y revenir, même pour les pays à faible risque, qui seront classés en catégorie "verte".

"Pour la première fois, je peux me présenter à vous en vous disant que je ne vous déconseille pas de réserver des vacances à l'étranger", a-t-il déclaré à la BBC.

"Bien sûr, vous devriez sans doute vérifier la situation dans deux ou trois semaines lorsque sera publiée la classification des pays par niveau de risque - vert, orange ou rouge- et vous devriez sans doute prendre une bonne assurance voyage et des réservations modifiables et tout le reste", a-t-il dit.

Les experts ont cependant mis en garde que malgré les progrès de la campagne de vaccination, le Royaume-Uni n'était "pas encore tiré d'affaires", et des inquiétudes subsistent concernant la propagation des nouveaux variants ainsi que la troisième vague de pandémie sur le continent européen.