Mohamed Arkab et son homologue sahraoui conviennent de poursuivre les efforts pour approvisionner les villes sahraouies en électricité

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre de l’Energie et des Transport de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), Salek Baba Hassna, ont convenu dimanche à Alger de la poursuite des efforts de finalisation des projets d'alimentation électrique des villes sahraouies, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Au cours d'une rencontre s'inscrivant dans le cadre de l'examen des voies et moyens de renforcement de la coopération entre la RASD et l’Algérie, "qualifiées d’historiques et fraternelles", dans le domaine énergétique notamment l’approvisionnement en énergie électrique, il a été convenu de poursuivre ses efforts pour finaliser ces projets en vue de subvenir aux besoins des populations notamment en période d’été, fait savoir la même source.

Lors de cette réunion, le ministre sahraoui a exprimé ses remerciements pour le soutien continu apporté par le gouvernement algérien à la République Arabe Sahraouie et les efforts déployés par le secteur de l’énergie dans la réalisation des différents projets visant à alimenter les villes sahraouies en énergie électrique.

Dans ce contexte, M. Arkab a exprimé la disponibilité du secteur de l’énergie et des mines à apporter tout l’appui nécessaire pour finaliser les projets d’alimentation en électricité et également en matière de formation de techniciens sahraouis dans les domaines du suivi, de la gestion et de la maintenance des installations électriques.

Il a également souligné l’importance du projet de création d’une entité sahraouie qui sera chargée de la gestion et du développement des services électriques, "pour lequel le secteur de l’énergie est disposé à apporter toute son assistance et son savoir-faire en vue de sa concrétisation".

En outre, il a été convenu de coordonner les efforts et d'élaborer un programme de travail pour répondre aux besoins exprimés en matière d’approvisionnement en électricité et de formation dans ce domaine.

APS