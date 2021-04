Ramadhan : échange de vœux entre le président Tebboune et ses homologues tunisien et égyptien ainsi que l'Emir du Qatar

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi, un appel téléphonique de la part de son homologue tunisien, Kaïs Saïed qui lui a présenté ses vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadhan, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique de la part de son frère, M. Kaïs Saïed, président de la République tunisienne, qui lui a présenté ses vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadhan, et lui a souhaité ainsi qu'au peuple algérien, davantage de progrès et de bien-être", lit-on dans le communiqué.

"Le Président Tebboune a remercié son homologue tunisien pour ses nobles sentiments, lui souhaitant à son tour ainsi qu'au peuple tunisien frère, santé et prospérité", conclut la même source.

"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président de la République Arabe d'Egypte, M. Abdel Fattah al-Sissi ont échangé, lors d'un entretien téléphonique, les félicitations et les vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré du Ramadhan", précise un autre communiqué de la Présidence de la République.

Lors de leur échange, le président al-Sissi a exprimé au Président Tebboune ainsi qu'au Gouvernement et peuple algérien, les vœux de santé et de prospérité et le Président Tebboune a félicité à son tour son homologue égyptien en lui adressant ainsi qu'au peuple égyptien frère les meilleurs vœux de progrès et de prospérité", conclut le communiqué.

"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu par téléphone avec son frère l'Emir de l'Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, à qui il a présenté ses félicitations à l'occasion de l'avènement du mois sacré du Ramadhan et ses vœux les meilleurs, ainsi qu'à l'ensemble de sa famille et au peuple qatari", précise la Présidence de la République.

De son côté, l'Emir du Qatar a exprimé ses remerciements au président de la République pour ses nobles sentiments et lui a adressé ainsi qu'au peuple algérien ses félicitations pour l'occasion et ses vœux meilleurs", conclut le communiqué.