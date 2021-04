Le Président Tebboune adresse ses vœux aux médecins, aux paramédicaux, aux éléments de l'ANP, de la GN, de la police et de la Protection civile à l'occasion du mois de Ramadhan

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, lundi, ses vœux aux médecins et aux paramédicaux à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadhan.

"Je souhaite un Ramadan béni à tous les médecins et paramédicaux qui continuent à lutter, avec détermination, bravoure et beaucoup de sacrifices, contre la propagation de la pandémie de Covid-19: Merci à vous tous", a écrit le Président Tebboune sur son compte Twitter.

 Le président de la République a adressé également ses vœux aux officiers et sous-officiers, aux vaillants éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) déployés le long des frontières et aux éléments de la Gendarmerie nationale, de la Police et de la Protection civile, à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadhan.

"Je souhaite un Ramadhan béni à tous les officiers et sous-officiers et aux vaillants éléments de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), déployés le long des frontières", a écrit M. Tebboune dans un autre tweet.

"A l'occasion de l'avènement du mois de Ramadhan, je présente mes vœux les meilleurs aux éléments de la Gendarmerie nationale, de la Police et de la Protection civile" a encore écrit le Président de la République.

APS