Le Président Tebboune adresse ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadhan

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, lundi soir, ses vúux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadhan, l'invitant à davantage de vigilance et de prudence et au respect du protocole sanitaire lié à la pandémie de Covid-19.

"A l'occasion de l'avènement du mois béni de Ramadhan, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux priant Dieu Tout-Puissant d'agréer notre jeûne, nos prières et nos bonnes œuvres", a indiqué le Président de la République.

"Louanges à Allah qui nous a gratifiés, cette année, d'un recul de la propagation de la pandémie et d'une situation stable. Aussi, les efforts du personnel soignant et la prise de conscience par les citoyens ont-ils permis la réouverture des mosquées aux fidèles, notamment pour l'accomplissement de la prière des tarawih dont nous avons été privés l'année dernière du fait de la large propagation de la pandémie", a-t-il ajouté.

L'occasion était pour le Président de la République d'appeler à "davantage de vigilance et de prudence et au respect du protocole sanitaire dans l'ensemble des espaces publics", appelant à saisir l'opportunité que nous offre ce mois sacré pour "se rapprocher d'Allah et exalter les valeurs de solidarité et de fraternité, tout en évitant la consommation excessive et le gaspillage".

A l'occasion de l'avènement du mois sacré, le Président Tebboune a adressé ses vœux les plus "sincères" au peuple algérien et aux enfants de notre communauté établie à l'étranger, priant Dieu Tout Puissant de "nous accorder, ainsi qu'à la communauté musulmane santé, bien-être et prospérité".

Le Président de la République s'est, par ailleurs, incliné devant la mémoire des victimes de la pandémie de Covid-19, souhaitant prompt rétablissement aux malades".