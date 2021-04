Ligue 1 (mise à jour): sommet à Sétif ce jeudi

Les quatre représentants du football algérien dans les deux compétitions africaines interclubs de football reprennent jeudi et vendredi du service sur le plan national, afin de résorber les 10 matches en retard de la phase aller de championnat, accumulés lors de leur périple continental.

Pour cette reprise coïncidant avec le mois de Ramadhan, trois matches sont au programme dont un sulfureux ES Sétif - JS Kabylie qu'abritera en nocturne le stade du 8-Mai-1945 de Sétif, alors que les deux clubs algérois, le CR Belouizdad et le MC Alger, voyageront à l'Est du pays pour y affronter respectivement le NC Magra et la JSM Skikda.

Le "big" match de Sétif, prévu jeudi, mettra aux prises l'ESS (1re - 36 points) et la JSK (5e - 31 pts), deux équipes toujours en course pour une qualification aux quarts de finale de la Coupe de la Confédération et qui veulent asseoir leur position au classement général de la Ligue 1.

Les Sétifiens restant sur un large succès en championnat devant l'AS Aïn M'lila (4-0), ont le vent en poupe depuis leur brillante sortie dimanche dernier face aux Nigérians d'Enyimba (3-0) et qui briguent plus que jamais le titre national.

Devant les "Canaris", les camarades du jeune prodige Amoura joueront leur va-tout pour s'emparer seuls du fauteuil de leader qu'ils partagent actuellement avec la JS Saoura.

En revanche, les Kabyles ne semblent pas au mieux de leur forme, comme l’atteste-leur nul (0-0) face aux Marocains de Berkane, qui s'ajoute à leur difficile victoire devant le RC Relizane (1-0).

Toutefois, les protégés du coach français Denis Lavagne sont fermement décidés à brouiller les cartes pour revenir de Sétif avec un résultat probant.

Pour leur part, les deux quarts-de-finaliste de la Ligue des champions joueront vendredi hors de leurs bases. D'abord, le CR Belouizdad (10e - 26 pts), auteur d'un titanesque exploit en terre sud-africaine, tentera d'entamer dès ce week-end sa remontée au classement sur le terrain du NC Magra (17e - 15 pts).

Ayant quatre matches en retard, les champions d'Algérie en titre comptent grappiller le maximum de points pour revenir sur le groupe de tête, à condition de battre le mal-classé Magra, dos au mur et qui n'a plus droit à l'erreur.

Le MC Alger (11e - 25 pts), auteur d'un précieux nul à Tunis, synonyme de qualification aux quarts de finale de la C1, aura a priori une tâche plus aisée sur le terrain de la JSM Skikda (19e - 8 pts) qui n'a pu s'adapter au rythme de la Ligue 1.

Toutefois, les "V-noirs" sont en mesure de créer l'exploit devant leurs adversaires, encore à la recherche du successeur du coach Abdelkader Amrani, démissionnaire depuis cette semaine. (APS)