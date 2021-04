FAF : Amara s'engage à de "profondes réformes"

Charaf-Eddine Amara, élu jeudi soir à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF), s’est engagé à l’issue de sa victoire, à entamer de "profondes réformes" pour conduire le football national vers "la modernisation et la performance", assurant que lui et son équipe s’attèleront à accomplir cette mission avec la participation de tous les acteurs de la discipline.

Après être élu à l’unanimité des 88 membres votants de l’AG, à savoir, 75 oui et 15 non, le nouveau patron de la FAF : "c’est avec une grande fierté que j’accepte avec mon équipe cette mission de réhabiliter le football national. Je serai le président de toute la famille du football. Laissant nos différents derrière nous et œuvrant pour le renouveau de la discipline".

Lors de la conférence de presse ayant suivie son élection pour le mandat olympique 2021-2025, Amara a indiqué : "le résultat du scrutin reflète l’adhésion totale de l’assemblée générale à notre programme, qui s’articulera sur trois mots d’ordres : réformes, modernisation et performance".

Fixant sa priorité sur la mise en conformité des statuts de la FAF avec ceux de la FIFA, Amara a fait savoir qu’il s’attaquera par la suite à d’autres chantiers, tels que les textes régissant le jeu, l’amélioration du système de compétition et la relation complexe entre les sociétés sportives par actions (SSPA) et les clubs sportifs amateurs (CSA).

"Nous devrons pérenniser un nouveau modèle viable. C’est là le domaine de l’institutionnel et ce n’est ni limitatif ni exclusif", a-t-il assuré. Concernant l’épineux dossier du professionnalisme, Amara a estimé que "tous les clubs professionnels algériens sont en faillite à cause d’un déficit structurel en termes de modèle économique", indiquant que "des solutions seront mises en avant lors des assises du football national, regroupant tous les acteurs de la discipline, et qui seront organisées très prochainement".

Belmadi protège son équipe

Le nouveau président de la FAF a, également, abordé les objectifs de l’équipe nationale et la récente sortie médiatique du sélectionneur, Djamel Belmadi.

"Belmadi protège son équipe et c’est tout à fait compréhensible. L’équipe nationale est notre porte drapeau et c’est évident qu’elle défendra son titre lors de la prochaine CAN en essayant de décrocher un nouveau titre continental", a-t-il dit.

Concernant la formation, Amara a indiqué que "les moyens et prérogatives de la Direction technique nationale et le Collège technique national seront considérablement renforcés à travers un vaste plan de formation impliquant tous les acteurs de la chaine footballistique (joueurs, éducateurs, entraineurs, préparateurs physiques, arbitres, managers de clubs et agents de joueurs".

L’ex-président du Conseil d’administration de la SSPA CR Belouizdad, champion d’Algérie en titre et qualifié en quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique, a soutenu : "nous œuvrerons à instaurer une véritable diplomatie du football. Elle sera le prolongement naturel et la résultante de la bonne gouvernance, un de nos piliers dans l’ensemble de notre stratégie".

Rappelons que le candidat unique à la présidence de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara a été élu à la tête de l'instance pour le mandat olympique 2021-2024, lors des travaux de l'Assemblée générale élective (AGE) tenus jeudi soir dans un hôtel de la capitale.

Amara (56 ans) succède à Kheireddine Zetchi, dont le mandat a expiré et qui n’a pas souhaité se représenter pour un nouveau mandat à la tête de la FAF.

La composante du nouveau bureau fédéral

La composante du nouveau bureau fédéral de la Fédération algérienne de football pour le mandat olympique 2021-2025, à l’issue des travaux de l’assemblée générale élective, tenus jeudi soir à Alger :

Poste de président : Charaf-Eddine Amara

Membres du bureau fédéral : Mouldi Aïssaoui, Amar Bahloul, Yacine Benhamza, Rachid Gasmi, Mohamed Ghouti, Bachir Mansouri, Mohamed Maouche, Hakim Meddane, Rachid Oukali, Larbi Oumamar, Djilalli Touil et Nassiba Laghouati.

Membres suppléants : Mohamed Douas, Ahmed Kharchi, Baghdad Mebarki, Slimane Yamani et Fadila Chachoua.

Les présidents de la FAF depuis 1962

Les présidents de la Fédération algérienne de football (FAF) depuis la création de l'instance fédérale le 21 octobre 1962 jusqu'à l'élection de Charaf-Eddine Amara, lors de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue jeudi soir à Alger.

Mohand Maouche : d'octobre 1962 à octobre 1969.

Mustapha Benaouniche : d’octobre 1969 à juillet 1973.

Amar Benadouda : de juillet 1973 à mai 1975.

Abdennour Bekka : d’août 1975 à janvier 1978.

Mohamed Kara-Terki : de janvier 1978 à octobre 1980.

Benali Hadj Sekkal : de novembre 1980 à novembre 1982.

Omar Kezzal : de novembre 1982 à avril 1984, de juillet 1989 à novembre 1992 et d’avril 2000 à août 2001.

Issad Dhomar : de mai 1984 à avril 1986.

M’hamed Mekirèche : d'avril 1986 à juillet 1987

Belaïd Lacarne : de septembre 1987 à octobre 1988.

Mouldi Aïssaoui : de septembre 1993 à juillet 1994.

Rachid Harraïgue : de juillet 1994 à janvier 1995.

Mohamed Laïb : d’août 1996 à décembre 1996.

Mohamed Diabi : de novembre 1997 à juin 1999.

Mohamed Raouraoua : de novembre 2001 à janvier 2006, de février 2009 à février 2013 et de mars 2013 à février 2017.

Hamid Haddadj : de janvier 2006 à février 2009.

Kheïreddine Zetchi : de mars 2017 à avril 2021.

Charaf-Eddine Amara : d'avril 2021 à 2025

