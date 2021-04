Recrudescence des cas de coronavirus: gare au relâchement

Après une accalmie de quelques mois, une hausse des cas de contamination au Coronavirus est constatée ces derniers jours. Les médecins appellent à la vigilance et au respect des mesures de préventions.

« De nouvelles vagues de contamination au coronavirus ne sont pas à écarter », préviennent les spécialistes. Dans une déclaration à la radio Chaine 3, Mustapha Hamou, directeur de l’hôpital de Doéura à Alger signale « une augmentation significative de cas ». Selon lui, « le nombre de cas positifs a triplé par rapport aux jours précédents ».

Intervenant sur sa page facebook du journaliste de la Chaine 3, Ahcène Chemache, le Dr Halimi, chef de service Covid19 à l’hopital Mustapha Pacha tire la sonnette d’alarme. « Y’a une recrudescence. Durant cette semaine nous avons eu beaucoup de cas, des sujets âgés mais aussi jeunes », alerte-t-elle en faisant savoir que le service de réanimation « est saturé » depuis la veille du ramadhan.

Le chef de service des maladies infectieuses à l’Etablissement hospitalier public (EHP) de Boufarik (W. Blida), Dr Mohamed Yousfi a appelé à maintenir la situation épidémiologique stable «tant que l’immunité collective n’est pas encore atteinte, grâce à la vaccination d’un grand nombre de citoyens, d’autant que les quantités réceptionnées en Algérie ne permettent pas encore de réaliser cet objectif».

Appelant les citoyens à prendre leurs précautions, les médecins interppellent les pouvoir publics et leur demandent d’étendre la communication et l’information pour rappeler aux citoyens ces mesures barrières de manière à éviter aux hôpitaux et aux corps de la santé les pics précédemment enregistrés et qui avaient mené à l’épuisement du personnel soignant.