Accidents de route : deux morts et dix blessés à Ghardaia et Ain Defla

Deux (02) personnes ont trouvé la mort et dix autres ont été grièvement blessées dans deux accidents de route jeudi soir à Ghardaia et Ain Defla.

Dans un accident de circulation survenu jeudi soir sur l'autoroute est-ouest dans la commune de Hassinia (Ain Defla), huit personnes ont été blessées, selon les services de la Protection civile.

Le capitaine Nadir Belkacemi a précisé à l'APS que cet accident, qui s'est produit à 18h 15 mn au niveau de l'autoroute est-ouest en allant vers Oran et plus exactement dans la région de Ouled Mehdi, commune de Hassinia, a été provoqué par un carambolage impliquant 34 véhicules, en raison d'un brouillard épais et d'une mauvaise visibilité.

Les huit personnes blessées ont été évacuées par les unités de la protection civile vers l'hôpital de Khemis Miliana et la polyclinique de Boumedfaa. La circulation a été rétablie à 22h00 après le nettoyage des lieux de l'accident, selon le capitaine Belkacemi.

A Ghardaïa, Deux (02) personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à 170 Km au sud/Ouest de Ghardaïa, apprend-on des services de la Protection civile de la wilaya.

L'accident est survenu sur l’axe de la route nationale N 107 reliant la localité de Metlili (Ghardaia) à Brezina (El Bayadh) à 130 Km à l’ouest de Metlili, suite au dérapage du véhicule transportant les victimes avant d’effectuer plusieurs tonneaux et finir sa course en dehors de la chaussée, causant la mort sur place des deux victimes tandis que deux autres ont été blessées souffrant de multiples traumatismes, a précisé la même source.

Les corps des deux victimes décédées sur place ont été transférés vers la morgue de l’hôpital de Metlili par les éléments de la protection civile tandis que les deux blessés souffrant de multi traumatisme ont été secourus sur place avant leur évacuation vers les urgences du même établissement hospitalier le plus proche du lieu de l’accident.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.