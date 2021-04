BMS: une vaste activité pluvio-orageuse attendu ce weekend dans 16 wilayas

Une activité pluvio-orageuse, accompagnée parfois de chutes de grêle, affectera plusieurs wilayas du pays, à partir de ce vendredi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) de l'Office national de la météorologie (ONM).

Les wilayas concernées sont : Médéa, Blida, Béjaïa, Tizi Ouzou, Jijel, Skikda, Tipaza, Ain Defla, Sidi Bel Abbes, Mostaganem, Oran, El Bayadh, Naâma, Ain Témouchent, Mascara et Tlemcen.

Le bulletin prévoit des quantités de pluies estimées entre 20 et 40 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Ces pluies seront parfois sous forme d'averses orageuses. La validité de ce BMS court jusqu'à vendredi à 21h.

Dans un deuxième BMS, l’ONM indique des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, continueront d'affecter plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays jusqu'à samedi.

Les wilayas concernées sont: Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras où la validité du BMS s'étalera jusqu’à samedi à 15h00 avec des quantités de pluies estimées entre 30 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, précise la même source.

Pour ce qui est des wilayas de Batna, Oum El Bouaghi, Biskra, Khenchela et Tébessa, le BMS est en cours de vendredi soir (21h00) jusqu'à samedi à 09h00 avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm.

Cinq wilayas du Centre du pays, à savoir Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes et Tizi Ouzou sont également concernées par ce BMS, samedi de 3h00 à 12h00, avec des quantités estimées entre 15 et 25 mm.