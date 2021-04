Grandiose marche le 20 mai dans toute l'Espagne pour soutenir le peuple sahraoui

Une grandiose marche est prévue le 20 mai prochain à travers toute l'Espagne, et les marcheurs (représentants de la société civile, partis politiques et syndicats...) devront sillonner plusieurs villes du pays avant de converger vers Madrid le 19 juin, et ce, pour soutenir le peuple du Sahara occidental qui lutte pour l’indépendance.

Selon l'agence de presse sahraouie (SPS), la marche débutera à Cadix, le 20 mai, et convergera à Madrid, le 19 juin, avec la participation de nombreuses associations et groupes sociaux ayant joint cette initiative (du mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui en Espagne), des organisations, syndicats et partis politiques. Ils partiront des îles Canaries, Baléares, Galice, Cantabrie, Navarre, La Rioja, Catalogne, Estrémadure, Castille et Le?n , Castilla La Mancha et Valence.

Cette action commune et organisée dans toute l'Espagne vise, en plus de mobiliser la société en faveur de la cause sahraouie, de donner un signal d'alarme au gouvernement espagnol et de mettre à l'agenda politique le rôle clé du pays en tant que puissance administrante du Sahara occidental.

Elle se veut également un moyen d'obtenir le maximum de soutien possible des médias pour briser le black-out imposé par le Maroc pour dissimuler la situation de la guerre au Sahara Occidental et les violations des droits de l'Homme par les forces d'occupation marocaines dans les territoires occupés.

Selon l'agence SPS, l’idée d’organiser cette marche pour la liberté du peuple sahraoui est née au sein de la société civile espagnole vers la fin de l'année 2020, et cela, après la violation du cessez-le-feu par le Maroc, le 13 novembre dernier à El Guerguerat, ce qui a conduit à la guerre actuelle au Sahara occidental.

Cette situation, "a sans doute servi à mettre en évidence, une fois de plus, l'inefficacité des Nations Unies dans la résolution du conflit vieux de plus de ans, et l'urgence pour le gouvernement espagnol d'agir en se positionnant du côté du droit international et donc, pour la défense du peuple du Sahara occidental", soulignent les organisateurs.

En outre, au cours du mois que dure la marche, différentes activités et événements seront organisés dans différentes villes du pays, dans le but de souligner l'engagement de la société civile en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Un manifeste, ouvert d'ores et déjà à la signature, sera remis au gouvernement espagnol à l'issue de la marche, selon la source.