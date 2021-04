Ligue 1 – Mise à jour : la JSMS bat le MCA, le NCM et le CRB se neutralisent

La JSM Skikda s’est imposée face au MC Alger, sur le score de 1 but à 0, alors que le NC Magra a été tenu en échec par le CR Belouizdad (0-0), ce vendredi, en matchs de mise à jour du championnat national de Ligue 1.

Après dix matchs sans victoire, dont neuf défaites consécutives, le V Noir est parvenu à mettre fin à l’hémorragie. Les Skikdis ont pris le meilleur sur le doyen, dans un match comptant pour la mise à jour de la 14e journée, en s’imposant sur le plus petit des scores.

Sous le regard de Cherif Hadjar, pressentie pour prendre en charge la barre technique de la JSMS, cette rencontre s’acheminait vers un résultat nul, toutefois, le tir de Bahraoui (89’) détourné par un défenseur mouloudéen a complètement changé la donne, à la grande joie des locaux.

Grâce à ce succès, la JSMS, 19e au classement, compte désormais 11 unités, mais fait du surplace. Pour sa part, le MCA reste à la 11e position (25 pts).

À Magra, le Nadjm et le CR Belouizdad se sont quittés sur un score nul et blanc (0-0). Suite à ce résultat, le NCM gagne une place et grimpe à la 17e place (16 pts), tandis que le CRB rejoint le Paradou AC à la 9e place (27 pts).

Jeudi soir, l’Entente de Sétif a repris les commandes du championnat après avoir pris le meilleur sur la JS Kabylie (1-0). L’unique réalisation de la partie a été scorée par Bekakchi à l’heure de jeu (60’).

Le champion d’hiver sera connu dimanche

Le nom de celui qui décrochera le titre honorifique de champion d’hiver sera connu ce dimanche avec le déroulement des quatre autres rencontres de mise à jour du calendrier de la phase aller de Ligue 1.

À 16h00, le CR Belouizdad sera l’hôte de la JS Saoura dans une partie qui promet. Même si cette empoignade va se dérouler en plein après-midi du mois de Ramadan, le suspense sera au rendez-vous entre une équipe du Chabab avide de se relancer en championnat et une formation de la Saoura qui souhaite continuer sur sa lancée et revenir sur la plus haute marche du podium.

Dans l’autre match, prévu à 16h00 également, l’ES Sétif aura une bonne occasion à saisir pour terminer première de la phase aller. En effet, les Sétifiens effectueront un petit déplacement pour aller donner la réplique à la JSM Skikda, avant-dernière au classement.

Concernant les deux autres matchs, programmés en soirée (22h30), l’USM Bel Abbès va essayer de renouer avec la victoire face à la JS Kabylie, de même pour le MC Alger sur le terrain de la lanterne rouge, le CA Bordj Bou Arréridj.

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia