Six Algériens à l’assaut des billets qualificatifs pour les JO

Six escrimeurs algériens tenteront de décrocher leurs billets pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 lors d’un tournoi (3 armes) prévu le 23 avril prochain au Caire (Egypte), a indiqué ce samedi la Fédération algérienne d’escrime (FAE) sur sa page Facebook.

Les six représentants algériens sont : Akram Bounabi (sabre), Salim Haroui (fleuret) et Raphael Berkani (épée), Nora Kahli (sabre), Meriem Mebarki (fleuret) et Zebboudj Yousra (épée).

Afin de peaufiner leur préparation pour cet important rendez-vous, les athlètes se sont préparés au centre sportif féminin de Ben Aknoun (Alger).

Avant son départ, prévu ce dimanche, la délégation algérienne conduite par le Directeur des équipes nationales (DEN), Abdelkrim Chouali, assisté des entraineurs Nassim Islam Bernaoui, Farid Bennour et Anis Hammami, effectuera ce samedi des tests de dépistage (PCR) contre la Covid-19, indique la même source.

Il convient de rappeler que l’Algérie était présente avec deux escrimeurs aux derniers Jeux Olympiques de Rio (2016), à savoir, Victor Sintès et Anissa Khelfaoui.

À moins de 100 jours des JO nippons, prévus du 23 juillet au 8 août, l’Algérie a déjà qualifié 31 athlètes. Les derniers en date sont les huit lutteurs qui ont brillamment validé leurs tickets lors du tournoi "Afrique-Océanie", disputé au début du mois à Hammamet (Tunisie).

Mohamed Kermia - Radio Algérie Multimédia