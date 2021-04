Covid-19: au moins 3.011.975 décès dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au moins 3.011.975 décès dans le monde depuis son apparition fin décembre 2019, selon un bilan annoncé dimanche par des médias à partir de sources officielles.

Plus de 140.614.340 cas d'infection ont été également diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Sur la journée de samedi, 11.780 nouveaux décès et 755.701 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 2.929 nouveaux morts, l'Inde (1.501) et les Etats-Unis (675).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 566.904 décès pour 31.628.017 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 371.678 morts et 13.900.091 cas, le Mexique avec 212.228 morts (2.304.096 cas), l'Inde avec 177.150 morts (14.788.109 cas), et le Royaume-Uni avec 127.260 morts (4.385.938 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 265 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (259), la Bosnie (237), le Monténégro (227) et la Bulgarie (217).

L'Europe totalisait 1.022.833 décès pour 47.896.789 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 861.937 décès (27.121.846 cas), les Etats-Unis et le Canada 590.495 décès (32.741.924 cas), l'Asie 296.136 décès (21.143.343 cas), le Moyen-Orient 121.916 décès (7.248.009 cas), l'Afrique 117.638 décès (4.421.251 cas), et l'Océanie 1.020 décès (41.187 cas).

APS