Poursuite de la lutte jusqu’au recouvrement de la souveraineté sur l’ensemble des territoires sahraouis

Le Secrétariat de l’encadrement et de l’orientation relevant du Secrétariat de l’organisation politique du Front Polisario a affirmé, dimanche, que la lutte déclenchée en novembre dernier suite à la violation par le Maroc de l’accord de cessez-le-feu se poursuivra jusqu’au recouvrement de la souveraineté sur l’ensemble des territoires de la République arabe sahraouie démocratique (RASD).

Dans un communiqué dont l’APS a reçu une copie, le Secrétariat de l’encadrement de l’orientation a souligné que la violation par le Maroc de l’accord de cessez-le-feu le 13 novembre dernier « a consacré la détermination de tous les Sahraouis à défendre la patrie et à protéger ses richesses », ajoutant que «la lutte se poursuivra contre les forces d’occupation marocaine jusqu’au recouvrement de la souveraineté sur l’ensemble des territoires de la République sahraouie ».

Le secrétariat a appelé «toutes les branches et structures de l’organisation politique à relever le défi et faire triompher la cause sahraouie.

« L’élan historique » dont s'est distingué le peuple sahraoui en novembre dernier suite à l’agression militaire marocaine ciblant des manifestants sahraouis dans la zone tampon d’El Guerguerat "a apporté un souffle nouveau à l’organisation nationale et à la résistance armée», lit-on dans le communiqué.

Le front Polisario a précisé que les raisons ayant "poussé les enfants du peuple sahraoui à investir le champ d'honneur en délaissant leurs emploi sont les mêmes qui ont incité les jeunes à sortir le 13 novembre dernier pour mener la bataille pour le recouvrement de la souveraineté sur l'ensemble des territoires sahraouis".

Le Secrétariat a appelé "toutes les catégories du peuple sahraoui et ses forces vives à l'impératif de faire preuve d'une plus grande responsabilité et de se préparer pour faire aboutir les prochaines échéances nationales et participer efficacement aux différents programmes et rendez-vous".

Le front Polisario a salué dans son communiqué "les réalisations de l'armée populaire de libération sahraouie (APLS) en dépit des complots de l'occupant", exprimant sa fierté quant à la résilience et à la patience des militants dans les différentes institutions de l'Etat sahraoui, notamment les détenus politiques sahraouis dans les geôles marocaines et la militante sahraouie Sultana Khaya et sa famille".

A l'occasion de la célébration du 48ème anniversaire de la création du front Polisario et du 45ème anniversaire de la journée des chouhada, le Secrétariat d'encadrement et d'orientation a appelé à "créer des espaces et des tribunes pour l'unité nationale".

APS