30.000 tonnes de pommes de terre déstockées pour faire baisser les prix

Face à l‘envolée spectaculaire du prix de la pomme de terre, qui a dépassé les 90 dinars le kilogramme, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a réagi ce dimanche. En effet, d'importantes quantités de ce produit de large consommation ont été déstockées à travers plusieurs wilayas du pays dans le but de faire baisser les prix.

« 30.000 tonnes de pommes de terre ont été déstockées à ce jour afin d’approvisionner l’ensemble des marchés de gros à l’échelle nationale. Nous sommes également en phase d’approvisionner les points de vente pour rapprocher le plus possible le produit agricole du consommateur. Aujourd’hui, la pomme de terre est cédée entre 40 et 50 DA le kilogramme au niveau de ces points de vente en fonction de la qualité », a indiqué le directeur général de l'Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (ONILEV), Mohamed Kharroubi à la Chaîne 3 de la Radio Algérienne.

Le premier responsable de l’ONILEV était, ce dimanche matin, présent au point de vente de Bab El Oued (Alger), relevant du Groupe de valorisation des produits agricoles GVAPRO, pour assister à la mise sur le marché de 500 tonnes de pommes de terre.

« Les intempéries qui ont été observées dans les différentes zones de production n’ont pas permis un approvisionnement régulier du marché. Des spéculateurs ont également profité de la situation pour faire flamber les prix. Maintenant, on est en phase de faire sortir le stock pour baisser un peu ces prix en attendant la reprise de la recharge qui a commencé aujourd’hui et qui va approvisionner d’une manière régulière les marchés dans les jours à venir », a-t-il ajouté.

Selon la même source, les quantités de pommes de terre déstockées sont mises sur le marché à travers plus de 500 points de vente directe, relevant du ministère de l'Agriculture, et répartis sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'à travers les marchés de gros et de détail.